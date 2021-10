Calcio

Agnelli contro il governo del calcio: "Non rischia, non compete ma vuole solo decidere e incassare"

CALCIO - Durante l'assemblea degli azionisti il presidente della Juventus torna sul tema Superlega, attaccando i vertici del calcio europeo e non solo: "L'attuale piramide non è soddisfacente, si lamenta chiunque. Ogni tentativo di riformare vince accantonato. La classe politica non rischia, non compete ma vuole decidere e incassare".

