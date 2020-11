Calcio

Ajax-Fortuna 5-2: a segno anche Brobbey, il "mini Lukaku"

L'Ajax ancora capolista dell'Eredivisie dopo la vittoria per 5-2 contro il Fortuna Sittard. Ultimo in classifica con solo due punti, il Fortuna ha spaventato la squadra di Amsterdam andando in vantaggio con il gol di George Cox. Ma una doppietta di Klaassen prima dell'intervallo ha indirizzato la partita verso il risultato finale.

