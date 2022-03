Quando si parla di ESL o non ESL, odio dire Superlega, si parla di tre club. Sanno che non c'è possibilità. La gente sta morendo in Ucraina e non ha un posto dove dormire, e noi stiamo litigando per la Superlega?". Intervistato dalla BBC, Avrei potuto prendere il loro assegno da 400 milioni di euro. Mi hanno invitato. Poi quando ho detto no, hanno detto che non mi avevano invitato, questo li riassume. Voglio giocare i big match, ovviamente, so cosa vuole il pubblico. Ma non possiamo dire 'sei un piccolo club e sei fuori'. Deve essere un sistema aperto in cui c'è rispetto per tutti". ". Intervistato dalla BBC, Nasser Al-Khelaifi tuona contro il nuovo progetto portato avanti con forza da Barcellona, Real Madrid e Juventus . Pur senza nominare espressamente le tre società, il presidente del PSG usa parole dure nei loro confronti: "".

"Immaginate che non ci siano stati investimenti negli ultimi anni. Il calcio sarebbe crollato, ve lo assicuro. Siamo un fondo di investimento, abbiamo comprato il club per 70 milioni di euro. Da allora abbiamo ricevuto offerte multimiliardarie. E le altre forme di proprietà ​​vanno bene? Il Barcellona è un club di proprietà dei tifosi con un debito di 1,5 miliardi di euro, funziona? Il nostro investimento nel PSG non aiuta solo un club. Immaginate che il PSG non fosse nel campionato francese. Dove troverebbe il campionato un fondo di investimento per investire 1,5 miliardi di euro che va ai piccoli club per investire? Se si guarda il quadro completo di ciò che stiamo facendo, è qualcosa che ha alzato il livello".

