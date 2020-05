L'ex capitano della Juventus posta su Instagram due foto in cui è ritratto in un letto d'ospedale a causa di un doloroso calcolo renale.

Chi ha aperto i propri profili social e segue Alessandro Del Piero, probabilmente si sarà un pochino allarmato vedendolo immortalato in un letto d'ospedale.

Ci pensa però lui stesso a chiarire subito che non si tratta di Coronavirus, ma di una colica renale dovuta a un calcolo di 3 mm di diametro. E commenta a corredo delle due fotografie:

Serie A Le 10 manifestazioni del genio Dejan Savicevic DA 13 MINUTI

Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male 🤕

Ancora non sappiamo se abbia risolto con 4 cc di Placibio per endovena, come in "Tre uomini e una gamba" però a giudicare dal fatto che, dietro la mascherina, si intuisce comunque un sorriso, sembra che per fortuna il peggio sia passato.

Play Icon WATCH Alessandro Del Piero, 45 anni da capitano: i segreti nascosti sotto quella fascia 00:01:21

Calcio Castellacci: "Si può ripartire, ma i protocolli devono essere applicabili" DA UN' ORA

Play Icon