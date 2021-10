Giovedì sera la compagnia aerea Alitalia ha effettuato il suo ultimo volo dopo 74 anni di storia: partita da Cagliari alle 22.05 è atterrata all’aeroporto di Roma Fiumicino alle 23:10. Da questa mattina, venerdì 15 ottobre, il suo posto è stato preso (almeno in parte) da Italia Trasporto Aereo – ITA –, la nuova società pubblica di proprietà del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nella sua storia, come cosiddetta ‘compagnia di bandiera’, Alitalia è stata anche al centro dei momenti sportivi più iconici del Paese, accompagnando alcuni dei trionfi più importanti nella storia del nostro sport. In particolare per le nazionali di calcio poi capaci di arrivare ai trionfi, i “voli di rientro” sono sempre stati, per natura delle cose, i momenti di relax e il teatro di alcuni scatti iconici. Nel giorno della sua chiusura e nuova rinascita, ricordiamo Alitalia con alcune delle sue foto sportive più celebri.

Dall’ultima trionfo all’europeo la scorsa estate, con la Nazionale di Roberto Mancini...

Alitalia | Euro 2020 - Mancini, Gravina Credit Foto Getty Images

Alitalia | Euro 2020 - Chiellini Credit Foto Getty Images

Alitalia | Mancini, Oriali Euro 2020 - Credit: Twitter Alitalia Credit Foto Twitter

All’Italia protagonista olimpica a Tokyo con Marcel Jabocs, Elia Viviani, Filippo Ganna e la squadra maschile di ciclismo su pista...

Alitalia | Marcel Jacobs Tokyo 2020 - Credit: Twitter Alitalia Credit Foto Twitter

Alitalia | Elia Viviani Tokyo 2020 - Credit: Twitter Alitalia Credit Foto Twitter

Alitalia | Ganna, Consonni, Lamon e Milan Tokyo 2020 - Credit: Twitter Alitalia Credit Foto Twitter

Passando fino alla foto più iconica di tutte, capace poi di diventare un prodotto da museo: la magica partita a scopone del 1982 tra Dino Zoff, Franco Causio, Enzo Bearzot e l’indimenticabile presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Alitalia | Pertini, Bearzot 1982 Credit Foto Imago

Dietro questa foto c'è anche la storia. Il Dc9 azzurro che riportò a casa i campioni del mondo del 1982 è stato poi donato da Alitalia alla Fondazione Museo dell'Aeronautica Volandia (a due passi dall'aeroporto di Malpensa).

