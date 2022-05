Massimiliano Allegri domani sera vincendo la Coppa Italia contro l'Inter potrebbe diventare il primo allenatore italiano a vincere 5 Coppa Italia da allenatore, non ci dovesse riuscire la Juventus dopo un decennio con almeno sempre un trofeo in bacheca chiuderebbe l’annata senza titoli. Una dieta che inevitabilmente farebbe fiorire i giudizi negativi sulla stagione della Vecchia Signora e sul lavoro del tecnico livornese che, da tecnico navigato, il giochino lo conosce molto bene e non ci casca.

"La valutazione è semplice: se vinciamo, dite che va bene. Se perdiamo, che è disastrata. Sono valutazioni che noi non dobbiamo fare: vincere sarebbe bellissimo, ma il percorso di ripartire l'anno prossimo, ai blocchi di partenza, cercando di andare a vincere ed essere competitivi, è qualcosa che dobbiamo fare. Siamo partiti male, abbiamo fatto una rincorsa e raggiunto un risultato importante: giocare la Champions è un risultato importante, che la Juve ha sempre raggiunto, a fine stagione ci metteremo lì per cercare di migliorare a 360 gradi per cercare di ripartire, certamente più avvantaggiati rispetto a quest'anno. Cosa non ha funzionato? La perdita di Ronaldo a tre giorni non è stata facile da superare. Io poi dovevo conoscere i ragazzi, poi abbiamo perso Chiesa. Ero sicuro che dopo aver passato il turno di Champions saremmo migliorati poi la società ci ha dato una grande mano comprando Vlahovic. Ora si è creata una basa tra me e i giocatori e me e la società dopo tre anni. Il prossimo anno dovremo lottare per lo scudetto e arrivare a marzo nelle migliori condizioni".

"Dybala, Chiellini e Perin titolari. Contento di Vlahovic"

"Vi regalo il titolo, perché mi piace accontentarvi tutti: domani sera Dybala sarà titolare. Giocano anche Chiellini e Perin. Per il resto ho qualche dubbio che scioglierò entro mercoledì pomeriggio. Vincere sarebbe la ciliegina sulla torta? Quando giochi una finale è normale che abbia una importanza grossa, dobbiamo cercare di vincerla. Giochiamo contro una squadra difficile da affrontare, contro cui abbiamo sempre fatto bene nelle partite precedenti. Ci vorrà lucidità di giocare una grande gara. Vlahovic? Sta facendo bene, lui è sereno. A volte chiede troppo a se stesso, ma è una questione caratteriale: ha dimostrato di essere un giocatore alla Juventus, poi è qui da tre mesi e l'anno prossimo potrà soltanto migliorare. I numeri sono buoni a livello di gol, poi è difficile in Italia fare un gol a partita: lui è tre gare che non fa gol, ma è capitato anche ad altri giocatori. Cristiano quando è arrivato è stato cinque-sei gare senza gol. Io sono contento, poi se aveva la faccia arrabbiata ci sta. Ma vuol dire che ci tiene molto, che vuole migliorare e lo dimostra tutti i giorni”.

Chiellini: "Venti trofei? Sarebbero 20+1 ma non si può dire..."

Presente in conferenza stampa, al fianco di Massimiliano Allegri anche Giorgio Chiellini, che domani all'Olimpico indosserà la fascia di capitano per l'ultima volta in un match che mette in palio un trofeo, un titolo che andrebbe a infarcire la sua bacheca di titoli...

"Sarebbero venti più uno ma non si può dire... Visto che c'è rivalità, accendiamo dei vecchi ricordi. Il mio futuro? Volevo aspettare questa finale, perché credo sia giusto pensare al calcio. Poi nei prossimi giorni vedremo, ma è stato così anche l'anno scorso: io ho iniziato l'Europeo che potevo smettere il giorno dopo e probabilmente se con l'Austria il VAR non avesse visto quel fuorigioco oggi non sarei qui. Viviamoci questa coppa, poi vediamo. Io vivo con l'entusiasmo di un ragazzino che riesce a giocare una finale del genere. C'è grande voglia di raggiungere il trofeo, consapevoli della difficoltà della partita. In campionato siamo stati puniti oltre misura, abbiamo tutte le carte in regola per fare nostra la partita: entrambe le squadre arrivano in un momento buono ma non entusiasmante per vari motivi. L'Inter ha perso la vetta e non è felice di essere dietro, noi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era almeno la Champions ma è chiaro che la speranza di tutti era diversa. Questa partita è talmente importante che si giocherà sui dettagli e sugli episodi. Dovremo capire bene i momenti della partita, sia quando ci sarà da soffrire che quando avremo modo di colpire, con grande lucidità".

Allegri scherza: "Io ancora affamato? Sì, tra poco vado a mangiare..."

