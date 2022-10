Questi episodi accadono e purtroppo continueranno a verificarsi, ma è giusto sottolinearli per fare in modo che la gente sappia che non si può continuare così. I giocatori del Cas Sacconago (Busto Arsizio, provincia di Varese) hanno abbandonato il campo pochi minuti prima del fischio finale della gara contro il Gallarate (allievi provinciali), dopo aver sentito il tecnico avversario chiamare un loro compagno "negretto". Il Gallarate vinceva 3-1 e mancavano pochi minuti al triplice fischio finale.

Il giocatore del Cas Sacconago, un 16enne di origini marocchine, ha chiesto spiegazioni all'allenatore avversario. Ne è nato un alterco che ha portato il direttore di gara ad espellere il tecnico del Gallarate: "A quel punto la partita è passata decisamente in secondo piano - ha spiegato Massimo Di Cello, tecnico del Cas -. Tutta la nostra squadra, per solidarizzare col nostro ragazzo, ha deciso di uscire dal campo. Abbiamo voluto dare un segnale perchè reputiamo molto brutto ciò che è successo. Speriamo che la Federazione prenda provvedimenti".

Ad

Calcio Neymar rischia il carcere: si apre il processo a Barcellona UN' ORA FA

La linea della società gallaratese è dettata dal presidente, Gezim Elmazi ed è netta: "C’è un arbitro, c’è un referto e ci sarà un giudice sportivo che prenderà i provvedimenti del caso. Mi affido alla giustizia sportiva perché queste sono le regole e solo allora vedremo cosa è successo". Elmazi viene dall’Albania e da tanti anni si occupa di guidare la società. "Dico solo questo: io, con la mia storia personale, avrei potuto scrivere libri sul razzismo che ho dovuto affrontare, non un articolo di giornale. Non l’ho fatto, preferisco portare avanti la società con tutto l’impegno e i sacrifici del caso"

Serie A Nuovo San Siro, Bonomi: "Capienza massima da 65 mila" 2 ORE FA