Saprà incantare anche dietro i fornelli come quando lo faceva in campo col suo mancino con le maglie di Inter, Venezia e Torino? Questa la nuova sfida di Alvaro Recoba che è stato annunciato come uno dei concorrenti del prossimo Celebrity MasterChef in Uruguay. Il "Chino", attualmente impegnato come Direttore delle Relazioni internazionali al suo Nacional a Montevideo, sarà quindi uno dei personaggi più attesi del noto reality show culinario e proverà a replicare quanto fatto da altri sportivi in Italia come Lorenzo Amoruso e l'ex rugbista della Nazionale Andrea Lo Cicero.

Alvaro Recoba è stato ufficialmente annunciato su Twitter dalla pagina uruguaiana di MasterChef ed è stato presentato come esperto in 'Olimpicos' (de copetin), una sorta di sandwich con pane bianco, maionese, lattuga, uovo sodo, prosciutto e formaggio.

