Leggenda e icona del calcio mondiale. Adorato e venerato in ogni angolo del pianeta. La storia di Diego Armando Maradona è andata oltre i confini dello sport, diventando un fenomeno di massa. Lunedì 21 dicembre alle 20.30 su Eurosport 1 ripercorremo i capitoli chiave della vita del Pibe de Oro sia a livello sportivo che personale, inclusi il suo arrivo al Barcellona, gli anni al Boca Juniors, la sua firma al Napoli e il suo amore per l'Italia e per gli italiani, la Mano de Dios e il gol del Secolo contro l'Inghilterra in Messico '86.

Cosa hanno in comune un ragazzo che gioca in una strada di Villa Fiorito e il proprietario di una mensa dei poveri di Napoli? 500 persone che festeggiano il Natale il 30 ottobre e 25 tifosi di calcio che mostrano i tatuaggi del loro idolo? Tutti amano Maradona. Nel documentario diretto da Javier Vázquez nel 2005 è lo stesso Diego che ripercorre la sua vita da Cuba e ci introduce in un viaggio che ha come fil rouge la passione dei suoi seguaci in giro per il mondo. Le sue origini a Villa Fiorito, il rapporto con Grondona, ex presidente della Federcalcio argentina, il suo legame con Cuba, la positività al doping ai Mondiali del 1994 nonché la fondazione della "Chiesa maradoniana". Tutti i capitoli della straordinaria storia di Maradona con la testimonianza di amici, la famiglia e persino Pelé. Una perla imperdibile per gli amanti del calcio e dello sport in generale per ricordare il più grande calciatore di tutti i tempi.