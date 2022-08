L'amichevole contro le 'Vespe', che militano in Serie C, è l'occasione per testare i nuovi arrivi Sirigu, Ndombele, Simeone e Raspadori che Spalletti ha lasciato in panchina nell'ultimo match di campionato. Buone risposte per il tecnico degli azzurri, in particolareCon la freschezza dei giovani della Primavera mandati in campo nel finale, il Napoli dilaga: all'82' raddoppia Ambrosino con un piattone al ferro, tris di Zerbin all'89' con un destro a giro "alla Insigne".