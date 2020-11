Calcio

Juventus, Cristiano Ronaldo sta bene: nel mirino ci sono Andorra e Puskas

Uscito al 75' di Lazio-Juventus per una leggera distorsione alla caviglia Cristiano Ronaldo si è mostrato di buon umore e in piena forma nell'allenamento col Portogallo in vista dell'impegno in amichevole contro Andorra.

