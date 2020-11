Migliore partita e miglior avversario di Andorra per rimpinguare il bottino di gol non ci poteva proprio essere e Cristiano Ronaldo non si è fatto pregare. Subentrato ad inizio ripresa al posto di Pedro Neto, il fuoriclasse della Juventus ha dovuto attendere 40 minuti per mettere a segno il gol numero 746 della sua carriera, tra nazionale maggiore e club, una rete - quella del momentaneo 6-0, arrivata con un colpo di testa su cross da sinistra di Mario Rui - che gli permette di agganciare al terzo posto della classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi due leggende del calcio mondiale come l'ungherese Ferenc Puskas e il brasiliano Romario. Davanti a Cristiano ci sono solo Pelé (761) e la leggenda dello Slavia Praga, Josef Bican (805 reti). Un traguardo che va ad arricchire un palmares di primati già pazzesco: il cinque volte Pallone d'Oro è già recordman di gol nelle competizioni Uefa con 133 reti e in Champions League (130 sigilli) ed è anche l'unico ad aver segnato in 11 partite consecutive in Coppa Campioni.