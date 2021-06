Nella serata in cui Karim Benzema è uscito anzitempo per un infortunio alla coscia destra che andrà rivalutato nelle prossime ore e lo mette in dubbio per il debutto contro la Germania, Didier Deschamps si gode la risposta del suo sostituto naturale: Olivier Giroud che, subentrato in chiusura di primo tempo, con una doppietta nei minuti conclusivi del match contro la Bulgaria. Dopo il gol apri-scatole di Griezmann, è il centravanti accostato al Milan ad arrotondare il match con una doppietta in sette minuti fra l’83’ e il 90’ che sigillia il risultato sul 3-0.

Brahim Diaz e Zielinski in gol

Nelle altre sfide amichevoli di squadre impegnate all’Europeo da segnalare anche la goleada della Spagna (con 16 giocatori su 17 dell’Under 21 delle Furie Rosse, per precauzione in seguito al contagio Covid di Busquets) che strapazza 4-0 la Lituania: c’è gloria anche per Brahim Diaz, che segna la rete del momentaneo 2-0 su assist del romanista Villar. 2-2 per la Polonia di Paulo Sousa a cui non basta una rete di Zielinski per regolare l’Islanda.

