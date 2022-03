Christian Eriksen. L'ex centrocampista dell'Inter stava per ritrovare la maglia della Nazionale dopo l'incidente di giugno, quando ebbe Brentford in Premier League. Il ct Kasper Hjulmand lo Paesi Bassi e Serbia, amichevoli in programma il 26 e il 29 marzo, durante la finestra prevista per i spareggi Mondiali ( Che sfortuna per. L'ex centrocampista dell'Inter stava per ritrovare la maglia della Nazionale dopo l'incidente di giugno, quando ebbe un arresto cardiaco durante la sfida contro la Finlandia ad Euro 2020. Da allora, Eriksen è riuscito a rimettersi in carreggiata e a ritrovare il campo con la maglia delin Premier League. Il ct Kasperlo ha così convocato per le gare controa, amichevoli in programma il 26 e il 29 marzo, durante la finestra prevista per i spareggi Mondiali ( la Danimarca è già qualificata a Qatar 2022 ).

Eriksen è però risultato positivo ad un test covid prima della partenza per la Danimarca e non potrà aggregarsi al gruppo. Considerando che sono solo amichevoli, il ct Kasper Hjulmand ha però deciso di non convocare nessuno al posto di Eriksen. Se dovesse risultato negativo nei prossimi giorni, potrà rientrare in gruppo e fare il suo ritorno - sul campo - anche in Nazionale.

