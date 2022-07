Termina con un pareggio il ritiro portoghese della Roma, che in una gara a due facce rimonta il Nizza salutando Albufeira con un 1-1 che rivela tante buone cose e qualche problema di equilibrio da sistemare. Al gol nel primo tempo di Brahimi i giallorossi hanno risposto grazie allo sfortunato autogol di Lemina, arrivato ad inizio ripresa. Ancora ai box Dybala, che oggi ha svolto lavoro differenziato e non è stato gettato nella mischia.

Ad Albufeira le squadre non sembrano voler alzare i ritmi, viste le gambe piuttosto appesantite dalla preparazione. La Roma, piena zeppa di seconde linee, ha in Spinazzola l'unico vero protagonista in positivo: l'esterno mostra un passo notevole e una ritrovata brillantezza, impensierendo più volte il diretto avversario Atal sulla fascia. Il Nizza appare però in generale più fresco e rodato, vista anche la formazione titolare schierata da Favre, e a fine primo tempo dopo un paio di conclusioni innocue trova il vantaggio: Stengs lancia in verticale Brahimi, che si beve senza problemi Vina e batte Svilar, mal piazzato, sul primo palo.

Nel secondo tempo entrano tanti titolari e i giallorossi ritrovano gamba e idee: indemoniato soprattutto zalewski, che come Spinazzola nella prima frazione ara la fascia senza sosta seminando il panico nella retroguardia del Nizza. Proprio da un'iniziativa del giovane polacco nasce il pareggio: sventagliata per Karsdorp e botta al volo che Lemina devia nella propria porta. Da lì in poi sarà bravo Bulka in un paio di circostanze a salvare la propria porta conservando l'equilibrio. La Roma chiude dunque così il proprio ritiro portoghese e farà rientro già stanotte nella Capitale: prossimo appuntamento in campo sabato prossimo contro il Tottenham, forse con un Dybala in più.

Il tabellino

Roma - Nizza 1-1

ROMA (3-4-2-1): Svilar (46' Rui Patricio); Kumbulla (46' Mancini), Smalling, Vina (60' Ibanez); Karsdorp (60' Celik), Matic (46' Bove), Veretout (60' Cristante), Spinazzola (46' Zalewski); Zaniolo (46' Abraham), Perez (46' Pellegrini); Shomurodov (46' El Shaarawy). All.: Mourinho

NIZZA (4-4-2): Bulka; Atal (46' Mendy), Dante, Todibo, Bard; Lemina (64' Schneiderlin), Rosario (83' Trouillet), Stengs (76' Bouanani); Belahydane, Ilie (83' Da Cunha); Claude Maurice (64' Gouiri), Brahimi (83' Belayane). All.: Favre

GOL: 41' Brahimi, 55' Lemina (OG)

AMMONITI: 20' Spinazzola, 24' Vina, 77' Zalewski, 90+1 Cristante

ESPULSI: -

NOTE: recupero 4'

La cronaca in 5 momenti

41 - BRAHIMI! NIZZA AVANTI! Stengs trova in verticale Brahimi, che si mangia Vina e beffa Sviilar sul primo palo.

54 - BULKA! PARATA SU MANCINI! Tap-in ravvicinato del difensore della Roma su calcio d'angolo, bravo il portiere del Nizza a non farsi sorprendere dal colpo di testa!

55 - GOL DELLA ROMA! LEMINA LA SPINGE NELLA SUA PORTA! Zalewski sventaglia a destra per Karsdorp, che batte al volo trovando la deviazione disperata di Lemina che non può evitare l'autogol!

70 - BULKA DECISIVO SU PELLEGRINI! Si incarta con i piedi il portiere del Nizza, Pellegrini ruba palla e calcia in area trovando la buona risposta dell'estremo difensore.

83 - CRISTANTE! CHE BOTTA! Tiro violentissimo da fuori area, palla alta di pochissimo!

Il migliore

Jean-Claire TODIBO - Gara praticamente perfetta del centrale francese, mai saltato e sempre affidabile in uscita palla: autentico baluardo di una difesa interessante.

Il peggiore

Matias VINA - Presentato come centrale di sinistra, dialoga spesso con le seconde punte con lanci cercati ma non ben eseguito. In difesa solite enormi lacune: Brahimi lo porta a spasso sul gol e in tante altre occasioni.

