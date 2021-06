Cristiano Ronaldo ha numeri clamorosi con la maglia della sua Nazionale nell'ultima amichevole pre-Europei vinta per 4-0 contro Israele, CR7 ha trovato il gol n.105 in 175 partite, con un sinistro da dentro l'area di rigore avversaria, grazie anche all'aiutino del portiere, non impeccabile. In gol anche Bruno Fernandes (2) e Joao Cancelo.

Non solo sorrisi nella partita di Ronaldo, anche una punizione non impeccabile: il tiro parte male e finisce sugli spalti, il video diventa subito virale sui social.

