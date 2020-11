Alessandro BASTONI 6,5 - Come sempre brillante in costruzione dalla prima linea: l’1-0 nasce da un suo lancio radiocomandato

Sandro TONALI 5,5 – Non proprio lucidissimo in regia, lo testimoniano i tanti errori in distribuzione. Non è al top e si vede (46’ PESSINA 5,5 - Lo si vede proprio poco...)