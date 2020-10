Grazie alla vittoria per 6-0 contro la Moldavia, Roberto Mancini è diventato il miglior commissario tecnico della Nazionale azzurra. Lo dicono le statistiche: con 15 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte nelle 22 gare ufficiali in panchina, l'allenatore marchigiano ha conquistato 50 punti, 3 in più del tandem costituito da Arrigo Sacchi e Azeglio Vicini.