Tutto, troppo facile. Come aveva fatto contro la Moldavia un mese fa, sempre a Firenze, l'Italia ha agevolmente la meglio anche dell'Estonia. Un 4-0 che testimonia senza troppi fronzoli l'andamento di una partita a senso unico, nella quale gli azzurri si impongono senza faticare troppo e senza alzare particolarmente i ritmi. Due gol nel primo tempo, altrettanti nella ripresa. Segnali di risveglio da Bernardeschi, ma il migliore è Vincenzo Grifo, autore di una doppietta: spettacolare il primo gol, un destro da fuori da applausi. A segno su rigore anche Orsolini, la cui media azzurra è di tutto rispetto: due presenze, due reti. Domenica si torna a fare sul serio: a Reggio Emilia arriva la Polonia per la Nations League. Match decisivo, assieme a quello in programma tra una settimana contro la Bosnia, per l'accesso alla Final Four.