Tutto facile, come da previsione. L'Italia gioca a tennis e supera agevolmente la Moldavia con 6-0 nettissimo. Un'amichevole con poco da dire, dal punto di vista del risultato: troppo evidente il divario tecnico tra le due nazionali, certificato dal 5-0 con cui la squadra di Mancini chiude il primo tempo. E così è buona cosa soffermarsi sui singoli: da El Shaarawy, che nonostante il mancato ritorno in Serie A dimostra di essere in formissima, a Lazzari, ripescato dal ct dopo due anni di dimenticatoio, per arrivare all'esordiente Ciccio Caputo, che a 33 anni vive la grande gioia del primo gol in maglia azzurra. In campo quasi solo seconde scelte, osservate e sezionate dal ct nell'ottica di un processo di selezione che durerà fino agli Europei. Ma da domenica si torna a far sul serio: Polonia e Olanda, in Nations League, sono i due esami in pochi giorni che attendono l'Italia.