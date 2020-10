"Bisogna pensare quando si parla, ogni tanto. Per tutti gli italiani lo sport è un diritto, come la scuola. Non è una cosa data così, abbiamo diritto a tutto questo. È una priorità importante, lo sport in Italia è praticato da milioni di italiani, a tutti i livelli". Con queste parole, pronunciate in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro la Moldavia a Firenze, il ct della Nazionale Roberto Mancini lancia una frecciata al ministro della Salute Roberto Speranza che nelle scorse ore aveva ribadito la necessità, per il Paese, di pensare in maniera prioritaria ad altri settori rispetto a quello del calcio.