Roberto Mancini (ct Italia)

"Ho visto tante cose interessanti. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo quarto d'ora, ma penso fosse abbastanza normale, perché abbiamo cambiato tanti giocatori . La mentalità è quella giusta, anche cambiando molti elementi, e questo è un segnale positivo. Caputo all’Europeo da titolare? Dipenderà da lui, anche questa sera si è mosso bene. I gol li fa, anche se ne abbiamo altri tre che sono molto bravi. Poi dipenderà da lui: se continuerà così... Berardi? Ha fatto benissimo: nel primo tempo ha giocato molti palloni, ha giocato molto bene come Locatelli e Caputo. È chiaro che speriamo di avere tanti giocatori bravi nel momento delle convocazioni. Il Covid? Bisogna essere ottimisti nella vita, sempre, e in questo momento dobbiamo esserlo tutti, altrimenti non si vive più"

Francesco Caputo (attaccante Italia)

"Esordire con la maglia azzurra con gol dopo un percorso lunghissimo è il massimo. Sono contentissimo di quello che ho fatto e cercherò di continuare su questa strada. Penso che ognuno di noi abbia il proprio percorso. Forse in passato non sono riuscito ad esprimermi al massimo ma ho sempre provato a dare il meglio, poi da quando mi sono staccato dal Bari, di cui sono sempre stato grande tifoso, ho sempre fatto meglio. Ora abbiamo davanti una stagione lunghissima: devo fare bene in campionato, poi proverò a mettere in difficoltà il mister. Ci proverò fino all'ultimo, poi mai dire mai. I rigoristi nel Sassuolo siamo io e Berardi: decidiamo sul campo chi li batte, non do molto peso a queste cose".

Stephan El Shaarawy (attaccante Italia)

“È una soddisfazione immensa, una grande gratificazione. Questa è la dimostrazione che bisogna saper aspettare, e farsi trovare pronti quando l'occasione arriva. Mi sono allenato da solo per un mese, e adesso mi godo questo momento. La trattativa sfumata con la Roma? Avevo bisogno di giocare, perché il campionato in Cina rimarrà fermo fino a febbraio. Io ho sempre dato la mia disponibilità, anche sull'ingaggio, e se non è andata a buon fine è per altri motivi. Dispiace, ma si riparte e penso alla Nazionale. Oggi credo si sia visto che i giocatori dimostrano di essere parte di questo gruppo. È un gruppo ampio, fatto di giocatori di talento. C'è molto entusiasmo, seguiamo quello che ci dice il mister e c'è un'aria positiva".

