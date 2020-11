Sergio Ramos raggiunge Gianluigi Buffon in una graduatoria davvero speciale. Con la gara di mercoledì, pareggiata dalla Spagna 1-1 in casa dell’Olanda, il difensore è infatti salito a quota 176 presenze con la Roja. Così Ramos aggancia Buffon come giocatore europeo con più partite disputate con la propria nazionale. Inoltre, l’iberico e il portiere sono appaiati al sesto posto nella classifica assoluta di giocatori con più gare internazionali: il 34enne Ramos può concretamente puntare al primo posto, attualmente di Ahmed Hassan, che ha vestito 184 volte la maglia dell’Egitto. A seguire troviamo Suarez del Messico, Hossam Hassan (Egitto), Al Mutawa (Kuwait) e Al Deayea (Arabia Saudita).