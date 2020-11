Ha dell'incredibile quello che è successo durante l'intervallo dell'amichevole tra Turchia e Croazia. A Istanbul, tra le fila della squadra ospite, c'era anche Domagoj Vida: il difensore, che gioca nel campionato turco con il Besiktas, è stato sostituito tra i due tempi dopo che lo staff medico della nazionale croata ha saputo della sua sospetta positività al coronavirus. Ma cosa è successo? Perché la comunicazione è arrivata così tardi? "Dopo che tutti i giocatori e i membri dello staff sono risultati negativi nel test di lunedì in vista della partita con la Turchia - si legge nel comunicato in cui la Federazione croata ha provato a dare una spiegazione - mercoledì mattina è stato effettuato un altro giro di tamponi per la partita con la Svezia. La Federazione ha ricevuto i risultati dei test dopo la mezzanotte ora locale e questi mostrano la positività al Covid di Domagoj Vida".