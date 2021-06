Spagna-Portogallo 0-0

La Spagna ci prova, crea ma non passa contro il Portogallo: 0-0 al Wanda Metropolitano con Morata protagonista. Un tiro al 27', un bel cross per Ferran Torres (colpo di testa a lato) al 41', ma capace solo di far tremare la traversa avversaria a tempo ormai scaduto, su assist di José Gayà. Bella la parata di Rui Patricio su Koke sempre nei minuti finali. Pochi sussulti invece da parte di Cristiano Ronaldo e i suoi: è Jota il più pericoloso dei lusitani, ma il suo colpo di testa su imbeccata di CR7 è parato da Unai Simòn, probabilmente il prescelto di Luis Enrique per difendere i pali iberici anche per la rassegna continentale. I 14.743 spettatori presenti non hanno risparmiato fischi sia per CR7 che per il tecnico iberico.

SPAGNA: Unai Simon, Marcos Llorente, Laporte (Diego Llorente, min. 79), Pau Torres (Eric Garcia, min. 63), Gaya, Busquets (Rodri, min. 63), Fabian (Koke, min. 75), Thiago (Pedri, min. 62), Ferran Torres, Sarabia (Gerard Moreno, min. 75), Morata.

Amichevoli Mancini: "Siamo giovani, possiamo anche migliorare" 9 MINUTI FA

PORTOGALLO: Rui Patricio, Semedo, Pepe (William Carvalho, min. 59), Fonte, Guerreiro (Nuno Mendes, min. 81), Danilo, Sergio Oliveira (Bruno Fernandes, min. 59), Renato Sanches (Joao Palhinha, min. 70), Joao Felix (Pote, min. 46), Diogo Jota (Rafa Silva, min. 70), Cristiano Ronaldo.

Altre amichevoli: poker della Macedonia

Tante altre partite nella serata di venerdì: la Macedonia di Pandev ed Elmas batte agilmente il Kazakistan: in rete Alioski, Trickovski, Ristovski e Curlinov per il 4-0 finale. Vincono anche Estonia su Finlandia (1-0, rigore di Sappinen) e Kosovo su Malta (2-1, doppietta di Rashica). Doppietta di Josip Ilicic nel rotondo 6-0 della Slovenia contro Gibilterra. L'Ungheria batte Cipro 1-0, decide Andras Schafer; l'Islanda passa nelle Isole Faroe grazie al centro di Mikael Anderson al 70'.

Paratici quasi in lacrime: "Orgoglioso di questi 11 anni"

Amichevoli Italia dominante: netto 4-0 alla Repubblica Ceca 3 ORE FA