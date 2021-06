Ultimo giro di prova prima del via ufficiale: l'Italia di Roberto Mancini si testa nell'ultimo match amichevole prima dell'esordio all'Europeo dell'11 giugno all'Olimpico contro la Turchia . L'avversario di giornata allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna è la Repubblica Ceca, con cui il bilancio nei precedenti incontri è in parità. Due successi per parte e due pareggi in sei confronti.