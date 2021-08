Terza amichevole della Roma in Portogallo: la squadra di José Mourinho questa mattina ha battuto 3-1 il Belenenses. Dopo il primo vantaggio della squadra lusitana per un errore di Rui Patricio, Dzeko nel primo tempo e poi Zaniolo e Borja Mayoral nella ripresa hanno regalato la vittoria ai giallorossi. Sabato sera una nuova amichevole contro il Betis Siviglia, in Spagna.

Il tabellino

Belenenses-Roma 1-3 (15' Ndour, 20' Džeko, 56' Zaniolo, 85' Borja Mayoral)

Belenenses (3-5-2): Luiz Felipe; Phete (46' Trova Boni), Tomás Ribeiro (46' Danny Henriques), Chima Akas (C) (46' Henrique Pires); Diogo Calila (46' Jójó), César Sousa (46' Chico Texeira), Yaya Sithole (46' Afonso Taira [C]), Lukovic (46' Afonso Sousa), Nilton Varela (46' André Lopes); Cassierra (46' Pedro Nuno, 73' Rafael Lopes), Ndour (46' Luís Mota).

A disp.: João Monteiro, Álvaro Ramalho.

All.: Armando Texeira "Petit".

Roma (4-2-3-1): Rui Patrício (46' Fuzato); Karsdorp (86' Reynolds), Mancini (46' Ibañez), Smalling (67' Kumbulla), Tripi (46' Calafiori); Bove (46' Mkhitaryan [C]), Darboe (46' Diawara); Carles Pérez (46' Zaniolo), Pellegrini (C) (86' Ciervo), El Shaarawy (67' Zalewski); Džeko (46' Borja Mayoral).

A disp.: Boer.

All.: José Mourinho.

