Era la classica amichevole pre-Europeo, una partita come tante altre per i tifosi della Francia, ma per un ragazzino è stata una serata indimenticabile. Francia-Bulgaria, amichevole terminata con il punteggio di 3-0, è stata la notte in cui un giovanissimo tifoso è tornato a casa con un regalo di inestimabile valore: il paio di scarpe indossato da Antoine Griezmann. Le "Petit-Diable", al termine della gara in cui ha segnato la rete apripista al minuto 29', ha scavalcato i cartelloni pubblicitari, si è avvicinato alla tribuna e ha regalato le proprie Puma a questo fan seduto nelle primissime file dello Stade de France.

