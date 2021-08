La Juventus scende in campo sul terreno di gioco della Continassa per affrontare la formazione Under 23 nel consueto test in famiglia, che quest'anno non si svolge a Villar Perosa bensì nel quartier generale torinese della Juve.

Una partita in cui si potrà vedere una novità come la terza maglia bianca, gialla e blu, ma in cui non si potranno ancora vedere all'opera i nuovi acquisti Manuel Locatelli e Kaio Jorge. E nemmeno Cristiano Ronaldo, Juan Cuadrado e Mattia Perin. Questo perché i succitati giocatori sono stati tenuti a riposo dallo staff di Allegri per fare un lavoro personalizzato in vista dell'inizio del campionato, previsto questo weekend.

Calciomercato 2020-2021 Mbappé ai compagni: "Resto al PSG"; niente Real UN GIORNO FA

Allegri: "Ronaldo? Da lui non mi aspetto solo i gol..."

Serie A Ronaldo: "Real storia già scritta, basta chiacchiere" IERI A 19:33