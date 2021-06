A una settimana dall'esordio agli Europei, l'Italia c'è. La Nazionale di Roberto Mancini vince e convince, come spesso è già accaduto durante il mandato dell'ex allenatore dell'Inter. Al Dall'Ara di Bologna la Repubblica Ceca non ha scampo: 4-0 il risultato finale per gli azzurri, che distribuiscono in maniera equa i gol durante primo e secondo tempo. Apre Immobile e raddoppia Barella, entrambi con l'aiuto di altrettante deviazioni. Poi si scatena Insigne : gol del tris e assist per il poker di Berardi. Una gara controllata dall'inizio alla fine, amministrata e a tratti dominata, contro un avversario che parte discretamente ma ben presto si spegne. Ottime indicazioni per Mancini, che a 7 giorni dall'esordio romano contro la Turchia si ritrova tra le mani una squadra brillante, guidata da una serie di automatismi tattici e in buone condizioni fisiche. Ora si fa sul serio.