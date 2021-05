Italia-San Marino, gara amichevole andata in scena alla Sardegna Arena di Cagliari, si è conclusa col punteggio di 7-0 . Gara arbitrata dal maltese Trustin Farrugia Cann. A segno nel primo tempo Bernardeschi e Gian Marco Ferrari, poi Politano (doppietta), Belotti e Pessina (doppietta anche per lui). Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Le pagelle dell'Italia

Alessio CRAGNO 6 - Un'uscita non banale nel primo tempo, poi non viene mai sollecitato da San Marino (dal 63' Alex MERET s.v.)

Rafael TOLOI 6 - Non ha troppo lavoro da svolgere. E quel poco che gli capita, lo sbriga con precisione. Inizia terzino, chiude al centro della difesa.

Gianluca MANCINI 6,5 - Attento dietro, preciso nei lanci dalle retrovie, sempre pericoloso quando si porta nell'area avversaria in occasione dei corner (dal 63' Giovanni DI LORENZO 5,5 - Si divora un gol da due passi)

Gian Marco FERRARI 6,5 - Bagna il proprio esordio ufficiale con la maglia dell'Italia con una prestazione solida e un gol. Chiude da terzino sinistro.

Cristiano BIRAGHI 5,5 - Non troppo bene. Non trova praticamente mai il modo di far valere le proprie qualità offensive. E con gli Europei alle porte non è una buona cosa (dal 73' Alessandro BASTONI s.v.)

Gaetano CASTROVILLI 6,5 - Assist per il vantaggio di Bernardeschi, palo nell'azione del primo gol di Pessina. In mezzo, qualche pausa di troppo.

Bryan CRISTANTE 6 - Fa il suo in una gara senza storia. Cerca di giocare in verticale, ma senza particolari guizzi.

Matteo PESSINA 7 - Parte un po' col freno a mano tirato, poi si scioglie. E anche lui partecipa alla festa con un paio di gol (dall'87' Nicolò BARELLA s.v.)

Federico BERNARDESCHI 7 - Costantemente tra i più attivi, trova un gol meritato già nel primo tempo. E tra un assist e l'altro per i compagni gioca una gara ottima.

Bernardeschi esulta con Kean e Castrovilli in Italia-San Marino Credit Foto Getty Images

Moise KEAN 5 - Inizia al centro dell'attacco, ben presto si sposta all'ala, ma per un tempo intero combina pochissimo. Tanto che non torna in campo per il secondo tempo (dal 46' Matteo POLITANO 7 - Doppietta in un tempo. Il modo migliore per lanciare un messaggio a Mancini)

Vincenzo GRIFO 5,5 - Così così. Raramente trova il modo di mettersi in luce e quando ha la palla giusta da pochi passi viene stoppato (dal 63' Andrea BELOTTI 6,5 - Conferma di essere un animale da gol andando a segno pochi minuti dopo il proprio ingresso in campo)

Ct. Roberto MANCINI 6,5 - Più che un'amichevole è un allenamento. Il gioco si vede solo nel secondo tempo, ma con una squadra così sperimentale c'era da aspettarselo.

Le pagelle di San Marino

E. Benedettini 5; Man. Battistini 5, Fabbri 5, Rossi 5,5, Grandoni 5 (52' Vitaioli 5); E. Golinucci 5, Mularoni 5 (87' A. Golinucci 5); Tomassini 5,5 (51' Brolli 5,5), Hirsch 5 (52' Lunadei 5), Palazzi 5 (73' D'Addario 5,5); Nanni 5. Ct. Varrella 5

Mancini: "Giusto continuare insieme, ci sono obiettivi"

