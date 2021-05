Tutto facile, come da previsioni. Troppo forte l'Italia, troppo debole San Marino. Che non a caso occupa l'ultimo posto (il 210) del Ranking FIFA. Finisce con un dilagante 7-0 per gli uomini di Roberto Mancini, che nella prima parte del match faticano a costruire gioco e palle gol, andando comunque a segno con Bernardeschi e l'esordiente (in gare ufficiali) Gian Marco Ferrari. Poi è goleada. Nel secondo tempo trovano gloria anche i neo entrati Politano (doppietta) e Belotti, oltre a Pessina (doppietta anche per lui). Bene Bernardeschi, non Kean. E difesa praticamente mai chiamata in causa dagli attaccanti dell'italiano Varrella, ex assistente di Arrigo Sacchi negli anni novanta. Ultima gara prima dell'annuncio dei convocati, che avverrà martedì prossimo in diretta tv. E penultima amichevole prima degli Europei: venerdì prossimo, contro la Repubblica Ceca a Bologna, si farà leggermente più sul serio.

Tabellino

Italia-San Marino 7-0 (primo tempo 2-0)

Italia (4-3-3): Cragno (63' Meret); Toloi, Mancini (63' Di Lorenzo), Ferrari, Biraghi (73' Bastoni); Pessina (87' Barella), Cristante, Castrovilli; Bernardeschi, Kean (46' Politano), Grifo (63' Belotti). Ct. Mancini

San Marino (4-2-3-1): E. Benedettini; Man. Battistini, Fabbri, Rossi, Grandoni (52' Vitaioli); E. Golinucci, Mularoni (87' A. Golinucci); Tomassini (51' Brolli), Hirsch (52' Lunadei), Palazzi (73' D'Addario); Nanni. Ct. Varrella

Arbitro: Trustin Farrugia Cann (Malta)

Gol: 31' Bernardeschi, 34' Ferrari, 49' Politano, 67' Belotti, 74' Pessina, 77' Politano, 86' Pessina

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

7' – Colpo di testa schiacciato di Mancini sugli sviluppi di un angolo, con Benedettini costretto ad alzare il pallone sopra la traversa.

31' – GOL DELL'ITALIA. Fulmine mancino dal limite dell'area di Bernardeschi, Benedettini non ci arriva e gli azzurri passano in vantaggio.

34' – GOL DELL'ITALIA. Angolo da destra, il portiere Benedettini smanaccia in maniera non perfetta e Ferrari segna al volo col sinistro la rete del 2-0.

36' – Grifo tocca dentro per Castrovilli, che davanti a Benedettini non riesce a superare il portiere avversario.

67' – GOL DELL'ITALIA. Il neo entrato segna con un sinistro ravvicinato, ottimamente servito da Bernardeschi dopo un doppio scambio. Poker dell'Italia

74' – GOL DELL'ITALIA. Castrovilli calcia dal limite contro il palo Pessina ribatte in rete con la porta vuota. 5-0.

77' – GOL DELL'ITALIA. Bernardeschi crossa, D'Addario sbaglia e Politano segna al volo con il destro la propria doppietta. 6-0.

82' - Di Lorenzo viene trovato sul secondo palo da Bernardeschi, ma di testa mette alto da pochissimi passi.

87' – GOL DELL'ITALIA. Sinistro ravvicinato di Pessina, la palla passa sotto le gambe di Benedettini ed entra in rete. 7-0 finale.

La statistica chiave

Cragno e Meret completamente inoperosi: nessuna conclusione verso la porta da parte di San Marino.

Il migliore

Bernardeschi. Costantemente tra i più attivi, trova un gol meritato già nel primo tempo. E tra un assist e l'altro per i compagni gioca una gara ottima.

Il peggiore

Kean. Inizia al centro dell'attacco, ben presto si sposta all'ala, ma per un tempo intero combina pochissimo. Tanto che non torna in campo per la ripresa.

Mancini: "Giusto continuare insieme, ci sono obiettivi"

