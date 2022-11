Mentre il Mondiale in Qatar è ormai alle porte (si comincia domenica 20 novembre), scende in campo anche l'Italia di Roberto Mancini . La Nazionale azzurra, grande esclusa dalla fase finale dei Campionati del mondo, affronta l'Albania a Tirana: si gioca mercoledì 16 novembre con calcio d'inizio alle ore 20:45 all'Air Albania Stadium. Per gli azzurri si tratta della prima delle due amichevoli che la vedranno protagonista in questa settimana: il bis ci sarà domenica a Vienna contro l'Austria. Per il primo impegno ufficiale, invece, bisognerà attendere il 23 marzo 2023 quando è in programma Italia-Inghilterra , primo impegno del Girone C di qualificazione agli Europei 2024.

Albania-Italia: le probabili formazioni

ALBANIA (5-3-2) - Berisha; Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Djimsiti, Lenjani; Abrashi, Asllani, Bajrami; Uzuni, Broja.

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Verratti; Politano, Raspadori, Gnonto.

ARBITRO: Genc Nuza (Kosovo).

Albania-Italia: dove vederla in tv e in live streaming

Albania-Italia, in programma mercoledì 16 novembre alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Il match sarà disponibile anche in live streaming sul sito e sull'app di Rai Play. Il sito e l'app di Eurosport vi offriranno la diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

Albania-Italia: i convocati di Mancini

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Fabiano Parisi (Empoli), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Nicolò Fagioli (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Nicolò Zaniolo (Roma).

Albania-Italia: precedenti e statistiche

Italia e Albania si affrontano per la quarta volta nella loro storia. Nei tre precedenti gli azzurri hanno sempre vinto senza mai subire un gol. La prima sfida - anch'essa un'amichevole - andò in scena il 18 novembre 2014 a Marassi e finì 1-0 con gol decisivo di Okaka Chuka. Gli altri due confronti diretti sono stati giocati nel 2017 ed erano validi per le qualificazioni ai Mondiali 2018: il 24 marzo a Palermo l'Italia si impose 2-0 grazie ai gol di De Rossi e Immobile, mentre il 9 otttobre al ritorno in Albania finì 1-0 con rete decisiva di Candreva.

