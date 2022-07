L'Inter esce con una sconfitta dalla trasferta di Lens. Una rete di Openda in mischia oltre il 90' decide la contesa. Primo tempo di difficoltà per gli uomini di Inzaghi che trovano poco la profondità con la coppia Dzeko-Correa e patiscono la maggiore freschezza del Lens. Il mister rivoluziona la squadra al 60' con gli ingressi, tra gli altri, di Lautaro, Lukaku, Mkhitaryan e Asllani. I due attaccanti si trovano subito e collezionano almeno due opportunità da gol. Il Lens trova l'episodio favorevole in chiusura di partita con Openda, nel momento migliore dell'Inter. La condizione non è ancora quella ottimale, ma come nel match contro il Monaco alcuni spunti positivi sono emersi, come le ritrovate trame della coppia d'attacco. Da segnalare la buona prova di Lazaro, schierato dall'inizio. Poca intesa tra Dzeko e Correa.

Il Tabellino

LENS-INTER 1-0

Lens (3-4-3): Samba; Gradit (62'Wooh), Danso, Medina; Frankowski (73'Cabot), Abdul Samed (73'Berg), Fofana, Machado (73'Haidara); Pereira Da Costa (62'Said), Sotoca, Ganago (46'Openda)

Inter (3-5-2): Handanovic (80'Cordaz); Darmian, De Vrij, Bastoni (61'D'Ambrosio); Dumfries (61'Bellanova), Barella (80'Agoumé), Brozovic (61'Asllani), Calhanoglu (61'Mkhitaryan), Lazaro (80'Zanotti); Dzeko (61'Lukaku), Correa (61'Lautaro).

GOL: 90' Openda

La cronaca in momenti chiave

32' - Piazzato da fuori di SOTOCA, risponde in tuffo HANDANOVIC. Attacca con molti uomini il LENS.

43' - DZEKO! Trova spazio sulla profondità, poi il suo destro è debole e parato facilmente dal portiere.

55' - Altro stacco aereo di DE VRIJ in mischia, pallone centrale bloccato da SAMBA.

67' - LAUTARO! Occasione INTER, con la prima giocata di LUKAKU che sfonda sulla destra e serve al centro per l'argentino, conclusione sparata alta dal cuore dell'area.

69' - HANDANOVIC chiude in uscita su OPENDA, altro intervento decisivo dello sloveno. Corner.

75' - Opportunità per l'Inter. LAZARO serve al centro dalla sinistra e quasi trova LUKAKU a due passi dalla porta. Anticipa tutto SAMBA.

79' - Sale di tono l'Inter! LAUTARO fermato da SAMBA in uscita, nel proseguo dell'azione MKHITARYAN crossa al centro di potenza dalla sinistra trovando i pugni del portiere.

88' - Ancora pericolosi i neroazzurri con un'azione insistita all'interno dell'area. AGOUME calcia male sopra la traversa da buona posizione.

90' - GOL DEL LENS. Su sviluppi di corner, OPENDA taglia sul primo palo e gira verso la porta con il destro trovando un pallonetto che si insacca sul secondo palo.

