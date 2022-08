Calcio

Amichevole - Ndombele subito in gol! Che fiondata per il nuovo acquisto del Napoli

AMICHEVOLE - Buon test amichevole al "Maradona" per il Napoli, che presenta in pompa magna i nuovi acquisti stagionali e batte per 3-0 la Juve Stabia: ecco i gol di Ndombele (molto bello, da fuori area), oltre a quelli di Ambrosino e Zerbin. (fonte Youtube Napoli)

00:00:37, 2 ore fa