Quattro giocatori espulsi (due per parte), la Digos in campo e un principio di rissa che ha costretto l'arbitro a sospendere la partita. Davvero incredibile quanto successo nella serata di sabato allo stadio Arechi in occasione dell'amichevole tra la Salernitana l'Adana Demirspor , formazione turca allenata da Vincenzo Montella. Il match, valido per il triangolare Angelo Iervolino organizzato in memoria del fratello del presidente del club campano, è degenerato pochi minuti dopo il calcio d'inizio a seguito di un durissimo intervento falloso di Akaydin su Boultam.

Ad

Entrambe le squadre chiudono in 9

Amichevoli Marsiglia-Milan: il momento in cui calò il buio sull'era Sacchi 6 ORE FA

L'arbitro espelle il giocatore dell'Adana autore del fallo, ma non basta: in campo succede di tutto, si assiste a un parapiglia generale con Fazio tra i più agitati che si scaglia verso alcuni giocatori avversari affrontandoli a muso duro per avere spiegazioni. In campo entra anche la Digos, insieme ad alcuni uomini del servizio sicurezza, poi il direttore di gara è costretto a sospendere l'incontro per diversi minuti. Vengono espulsi anche Fazio e Lassana Coulibaly per la Salernitana e Rodrigues per l'Adana. La partita, terminata in 9 contro 9, ha visto il successo dei turchi per 3-1.

Amichevoli Asensio-Benzema, troppo Real per la Juve: 2-0 a Pasadena 8 ORE FA