Primo allenamento nel pomeriggio a Coverciano per la Nazionale, che si è radunata nella serata di ieri al Centro Tecnico Federale per preparare le ultime due amichevoli dell’anno con Albania (16 novembre, ore 20.45-Air Albania Stadium di Tirana e Austria (20 novembre, ore 20.45-Ernst Happel Stadion di Vienna). Dopo le defezioni di ieri di Rafael Toloi ed Emerson Palmieri e la convocazione del difensore dell’Empoli Fabiano Parisi, alla prima chiamata in Nazionale maggiore, Roberto Mancini ha deciso oggi di convocare anche l’attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti. Un'ottima opportunità dunque per l'attaccante di scuola Inter, il quale dopo un inizio di stagione un po' stentato ha trovato 3 gol in 15 partite; niente da fare invece per Moise Kean, autore di buonissime prestazioni soprattutto nell'ultimo mese.

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Fabiano Parisi (Empoli), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Sassuolo), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Nicolò Zaniolo (Roma).

Chiesa: "La coesione del gruppo è stata la nostra forza"

