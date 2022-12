Il Napoli riparte come sa. Ovvero vincendo . Non è che un'amichevole, e neppure dal valore così alto, però la formazione di Luciano Spalletti conferma di conoscere solo il termine "successo" nel proprio vocabolario. Antalyaspor battuto 3-2 e buon modo per iniziare il trittico di amichevoli che, da qui al 17 dicembre, vedrà gli azzurri sfidare anche Crystal Palace e Villarreal. Tempo di esperimenti per il tecnico toscano: primo tempo giocato col 4-2-3-1 e secondo - pieno zeppo di giovani e seconde linee - addirittura con la difesa a tre. Ma il Napoli va comunque: il grande protagonista è Raspadori, che segna una doppietta e porge a Politano la palla dell'altro gol partenopeo. Di Mehmedi la rete del momentaneo 1-2 turco, di Ozmert su punizione quella del 2-3. Nel tabellino anche un paio di pali, del solito Raspadori e di Simeone. Prossimo appuntamento domenica, contro il Palace, a Belek.

Tabellino

Antalyaspor-Napoli 2-3 (primo tempo 0-2)

Antalyaspor (4-2-3-1): Uysal; Balci, Sari, Toprak, Vural; Aydogdu, Fernando; Ghadcha, Mehmedi, Larsson; Luiz Adriano. All. Sahin

Napoli (4-2-3-1): Meret (75' Marfella); Zanoli (46' Marchisano), Di Lorenzo (46' D. Hysaj), Ostigard (81' Barba), Mario Rui (46' Zedadka); Elmas (46' Ndombele), Lobotka (46' Demme); Politano (46' Zerbin), Raspadori (75' Spavone), Kvaratskhelia (46' Gaetano); Osimhen (46' Simeone). All. Spalletti

Gol: 8' Raspadori (N), 15' Politano (N), 55' Mehmedi (A), 61' Raspadori (N), 86' Ozmert (A)

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

8' – GOL DEL NAPOLI. Raspadori ruba palla a Sari, si inserisce in area da sinistra e davanti al portiere non sbaglia, piazzando il pallone sotto l'incrocio opposto. 0-1.

15' – GOL DEL NAPOLI. Tocco di Raspadori per Politano, che in area rientra sul sinistro e calcia sul primo palo: Uysal è tutt'altro che perfetto e la palla rotola in rete. 0-2.

30' – Controllo al limite dell'area di Raspadori e sinistro di controbalzo contro il palo, con Uysal immobile e battuto.

55' – GOL DELL'ANTALYASPOR. Luiz Adriano sfrutta un errore di Zanoli e pesca benissimo in area Mehmedi, che col piattone non dà scampo a Meret. 1-2.

61' – GOL DEL NAPOLI. Bella palla di Ndombele per Raspadori, che piazza una biliardata vincente sul secondo palo. Gran gol. 1-3.

68' – Tiro-cross di Balci, Vural mette dentro a porta vuota sul secondo palo ma in posizione di fuorigioco: gol annullato.

77' – Zerbin recupera, Simeone calcia dall'ingresso dell'area e, come Raspadori nel primo tempo, colpisce il palo.

87' – GOL DELL'ANTALYASPOR. Splendida punizione calciata con l'interno destro da Ozmert sotto l'incrocio di Marfella. 2-3, accorciano i turchi.

Nel Napoli gioca Hysaj... ma è Daniel, il cugino.

Il migliore

Giacomo RASPADORI. Due gol, un assist vincente per Politano, un palo: discretamente impattante, non c'è che dire.

Il peggiore

Veysel SARI. Terribile la dormita che regala a Raspadori la palla del vantaggio. Un errore che indirizza irrimediabilmente la partita.

