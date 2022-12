LIVE! Antalyaspor-Napoli 1-2, Mehmedi riapre tutto: diretta aggiornamenti in tempo reale

60' - In campo anche Akyol per Aydogdu nel centrocampo dei turchi.

58' - Bayrakdar ha preso il posto di Larsson nell'Antalyaspor.

55' - GOL! 1-2 ANTALYASPOR! MEHMEDI! Luiz Adriano sfrutta un errore di Zanoli e pesca benissimo in area Mehmedi, che col piattone non dà scampo a Meret. 1-2!

53' - NAPOLI A UN PASSO DAL TRIS! Raspadori pesca al limite Ndombele, il cui destro piazzato viene respinto con un grande intervento da Uysal!

51' - FERNANDO! Bella punizione a giro dell'ex doriano e palla di poco alta, con Meret fuori causa!

50' - Disimpegno sbagliato di Hysaj, ma Larsson viene murato provvidenzialmente al momento del tiro a botta sicura!

49' - Esperimenti per Spalletti: il Napoli si è sistemato in campo con un 3-5-2, con Zanoli, Ostigard e Hysaj in difesa e Zerbin e Zedadka esterni a tutta fascia.

46' - Inizia il secondo tempo!

19.50 - Spalletti ribalta la squadra all'intervallo: in campo Daniel Hysaj, Demme, Gaetano, Ndombele, Simeone, Zerbin e Zedadka al posto di Mario Rui, Lobotka, Elmas, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen e Di Lorenzo.

19.40 - Eccola qui la maglia "natalizia" con cui sta giocando il Napoli.

INTERVALLO

Si chiude sul 2-0 per il Napoli il primo tempo: a segno Raspadori e Politano. A tra poco per la ripresa!

43' - OCCASIONISSIMA PER L'ANTALYASPOR! Ghadcha centra sul secondo palo per Vural, il cui sinistro da ottima posizione è impreciso: graziato il Napoli!

41' - Vural vola sul fondo e tocca all'indietro per Mehmedi: bravissimo Ostigard ad anticipare l'avversario in area.

38' - Rischia il portiere Uysal, che va in dribbling su Osimhen a pochi passi dalla porta: giocata riuscita.

36' - Politano è di nuovo in campo, seppur abbastanza zoppicante. Allarme parzialmente rientrato.

34' - Politano crolla a terra, dolorante apparentemente a un ginocchio: in campo lo staff medico azzurro.

33' - Poco più di 10 minuti alla fine del primo tempo: Napoli completamente in controllo della partita fino a questo momento.

30' - PALO DEL NAPOLI! Controllo al limite dell'area di Raspadori e sinistro di controbalzo contro il palo, con Uysal immobile e battuto!

27' - NAPOLI PERICOLOSO! Né Kvaratskhelia né Elmas riescono a calciare da ottima posizione dopo un contropiede di Osimhen: si salvano i turchi!

23' - VURAL! Bel sinistro al volo da posizione defilata e palla larga sul primo palo, senza troppi problemi per Meret.

22' - Ghadcha vola sulla destra e prova il cross: Ostigard devia la palla, che termina pericolosamente in angolo non lontana dalla porta di Meret.

18' - Si salva il Napoli dopo un paio di calci d'angolo battuti da Fernando: nella seconda occasione la palla rotola tra le mani di Meret.

16' - Ancora il Napoli: Raspadori trova in profondità Osimhen, che calcia tra le mani di Uysal. Il nigeriano era però in fuorigioco.

15' - GOOOOOL! 0-2 NAPOLI! POLITANO! Tocco di Raspadori per Politano, che in area rientra sul sinistro e calcia sul primo palo: Uysal è tutt'altro che perfetto e la palla rotola in rete!

11' - Primo tiro in porta e primo gol: il Napoli, insomma, pare non aver perso il ritmo rispetto alla strepitosa prima parte di stagione.

8' - GOOOOL! 0-1 NAPOLI! RASPADORI! L'ex Sassuolo ruba palla a Sari, si inserisce in area da sinistra e davanti al portiere non sbaglia, piazzando il pallone sotto l'incrocio opposto!

6' - Buon palleggio dell'Antalyaspor in questo avvio. La squadra di Sahin vuole provare a giocarsela a viso aperto contro un avversario evidentemente più qualitativo.

3' - Ci prova anche Kvaratskhelia, che punta Balci ma perde il rimpallo: palla oltre la linea di fondo.

2' - Primo spunto sulla sinistra di Mario Rui: il cross per Osimhen è però troppo lungo e il nigeriano non può arrivarci.

1' - PARTITI! Primo pallone giocato dall'Antalyaspor.

18.44 - Entrano in campo le due squadre!

18.40 - Ricordiamo che il Napoli tornerà in campo domenica, per affrontare il Crystal Palace sempre in amichevole. Poi, sabato 17, arriverà il turno del Villarreal.

18.38 - L'Antalyaspor di Nuri Sahin, ex centrocampista tra le altre di Borussia Dortmund e Real Madrid, è undicesimo nel campionato con 16 punti in 12 giornate: è comunque arrivato alla pausa con 3 vittorie consecutive.

18.35 - Spalletti vara dunque il 4-2-3-1, con Politano, Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen in campo tutti assieme. Elmas fa il centrale di centrocampo assieme a Lobotka. Assenti naturalmente i nazionali impegnati nelle ultime settimane ai Mondiali, ovvero Kim, Zielinski, Anguissa, Olivera e Lozano.

La formazione del NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Di Lorenzo, Ostigard, Mario Rui; Elmas, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti

La formazione dell'ANTALYASPOR (4-2-3-1): Uysal; Balci, Sari, Toprak, Vural; Aydogdu, Fernando; Ghadcha, Mehmedi, Larsson; Luiz Adriano. All. Sahin

18.31 - Amici di Eurosport, un saluto da Stefano Silvestri e benvenuti alla diretta di ANTALYASPOR-NAPOLI, prima amichevole degli azzurri durante la pausa per i Mondiali. Si gioca al Corendon Airlines Park di Antalya. Calcio d'inizio alle 18.45!

