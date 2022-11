Austria- Italia , amichevole giocata all'Ernst Happel Stadion di Vienna, è terminata sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa, frutto delle reti di segnate nel primo tempo da Schlager e Alaba. Gara arbitrata dal tedesco Christian Dingert.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Amichevoli Mancini boccia il 3-4-3: "Non è andata bene, squadra troppo lunga" 32 MINUTI FA

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 5,5 - Grave l'errore di valutazione sulla punizione di Alaba. Si riscatta con un intervento sensazionale, quanto inutile, su Posch.

Federico GATTI 5 - In difficoltà in tutto: nelle marcature, nel gioco aereo, nelle ripartenze palla al piede. Gioca solo un tempo, poi Mancini lo leva (dal 46' Giorgio SCALVINI 5 - Non fa molto meglio di Gatti. Da quella parte l'Austria sfonda spesso e volentieri anche nel secondo tempo)

Leonardo BONUCCI 5,5 - Non riesce a reggere il timone della nave che affonda. Non certo e non soltanto per colpa sua, va detto.

Francesco ACERBI 5 - Regala un pallone su un piatto d'argento a Adamu, che per sua fortuna prende il palo: lo specchio delle difficoltà sue e dell'Italia.

Giovanni DI LORENZO 5 - Per una volta sembra umano. Escludendo un paio di scambi col compagno di club Politano, non riesce a invertire la tendenza di una partita storta (dal 46' Nicolò ZANIOLO 5,5 - Sembra mancargli sempre una corretta scelta finale. Manda al tiro Chiesa, che spreca. Ma in generale è troppo frenetico e impreciso)

Nicolò BARELLA 5 - Un paio di tentativi velleitari da fuori e poco altro. Spento (dal 90' Fabio MIRETTI s.v.)

Marco VERRATTI 5 - Cerca di accendere la luce e in qualche occasione ci riuscirebbe pure. Però pesa enormemente quella palla persa che porta al vantaggio austriaco.

Federico DIMARCO 6 - L'unico ad arrivare alla sufficienza. Con i suoi cross a ripetizione, qualche grattacapo alla difesa di casa lo crea.

Matteo POLITANO 5,5 - Uno dei più attivi nel grigio primo tempo dell'Italia. Se non altro prova a portare vivacità alla manovra offensiva. E non è poco (dal 46' Matteo PESSINA 5,5 - Ottimo il pallone filtrante che quasi manda in porta Chiesa. Ma si limita a quello)

Giacomo RASPADORI 5 - Invisibile per tutto il primo tempo, mentre nel secondo si vede maggiormente e sfiora il gol. In ogni caso, rimane lontano dalla sufficienza (dal 72' Wilfried GNONTO s.v.)

Vincenzo GRIFO 5 - Grande protagonista in Albania, nullo questa sera. Qualcosa da segnalare della sua prestazione? Zero (dal 46' Federico CHIESA 5,5 - Ha voglia di spaccare il mondo e si vede. Sprigiona fuoco e fiamme, va vicino al gol, ma è troppo nervoso)

Ct. Roberto MANCINI 5 - Stavolta la difesa a tre, tra esperimenti e conferme, non funziona. Per fortuna il 2022 si è concluso.

Raspadori in azione durante in Austria-Italia - Amichevoli 2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Austria

Lindner 6; Posch 6,5, Lienhart 6,5, Alaba 7, Wober 6 (72' Mwene s.v.); Seiwald 6, Schlager 7; Baumgartner 6 (81' Schmid s.v.), Sabitzer 6,5, Adamu 6 (81' Grillitsch s.v.); Arnautovic 6,5 (72' Gregoritsch 6). Ct. Rangnick 6,5

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Amichevoli Italia malinconica: l'Austria vince 2-0 in un tempo 3 ORE FA