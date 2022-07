"Mi sveglio e penso al calcio, prima di andare a dormire penso al calcio, mangio calcio": Yacine Adli è sempre stato un malato di calcio, e sul profilo pubblicato qualche giorno fa dal Milan non se ne fa mistero. Tanto che il il suo primo allenatore a Villejuif, Moulay Chebab, riporta: "Un giorno disse di voler dormire allo stadio, così da essere pronto per la partita del giorno dopo".

Yacine Adli è un calciatore tutto da scoprire, almeno alle nostre latitudini, perché chi lo ha visto giocare in Francia è già convinto delle sue potenzialità: cresciuto nel settore giovanile del PSG, si è distinto con la maglia del Bordeaux - oltre 100 partite in tre stagione e mezza - e con tutte le maglie delle nazionali giovanili francese. Ora fa capolino in Italia e al Milan si sta facendo conoscere attraverso le amichevoli: Lemine Almenno prima, Colonia sabato . E in entrambe le gare, le sue qualità non passano inosservate.

Qualità e grinta

Il ragazzo c'è: belle giocate, tocchi di grande classe, due piedi, ma anche giocate concrete, solide, in verticale. Cose che i tifosi del Milan sanno apprezzare. Ma il tifoso rossonero quando si esalta? Quando a queste qualità ne vengono abbinate altre: grinta, catattere, personalità. Come quando, nella ripresa Adli - che sembra tanto buono e caro - mostra i denti in occasione di una brutta entrata di un avversario (Hector) su un compagno di squadra (Daniel Maldini). Un atteggiamento "alla Tonali" dell'anno scorso. Questo, unito alla volontà di prendersi la maglia numero 7 lasciata vacante da Samu Castillejo (Valencia), depongono assolutamente a suo favore. Presto per esaltarsi, naturalmente, ma l'impressione è che anche in questo caso il Milan (Massara e Maldini, ndr) ci abbiano visto lungo.

Ruolo: trequartista

Sfatiamo subito il mito di Adli centrocampista puro: se lo dovrà diventare, ci deve lavorare. Adli nasce, cresce e si sviluppa come trequartista, ovvero giocatore dalla metà campo in su. Gioca in verticale, dicevamo, ma soprattutto dal basso verso l'alto; correre all'indietro non fa parte del suo miglior repertorio. In quel ruolo c'è già Brahim Diaz, ma l'anno scorso ha dimostrato che il ragazzo in prestito dal Real Madrid non ha le "stimmate del titolare fisso" e può far meglio a gara in corso. Charles De Katelaere è in arrivo dal Belgio: sarà con lui che il giovane Adli dovrà giocarsi le chance per mettersi in mostra in rossonero. Le basi per far bene sembrano proprio esserci.

Lo manda Giroud

"Mi chiama sempre, come un ragazzino (ride, ndr). Penso che sia importante fare tutte le cose giuste per dargli una bella accoglienza. Lui è un bravo ragazzo, sa che deve imparare. Sono impressionato dalle sue qualità, può fare assist e corre anche tanto. È un bel plus per la squadra, ha bisogno di calmarsi un po’ qualche volta (il riferimento è a una discussione con un avversario a fine partita, ndr) ma è un bravo ragazzo e sono felice che sia qua, nel grande Milan".

