Calcio

Amichevoli - Il Napoli di Luciano Spalletti batte Anaune 10-0, gli highlights in 210"

AMICHEVOLI - Partita pirotecnica per gli azzurri di Spalletti, con numerosi legni colpiti in mezzo alla pioggia di gol. Subito protagonista Kvaratskhelia con una doppietta, due gol anche per Politano.

00:03:34, 14/07/2022 A 20:11