L'Inter esce con una sconfitta dalla trasferta di Lens. Una rete di Openda in mischia oltre il 90' decide la contesa . Primo tempo di difficoltà per gli uomini di Inzaghi che trovano poco la profondità con la coppia Dzeko-Correa e patiscono la maggiore freschezza del Lens. Il mister rivoluziona la squadra al 60' con gli ingressi, tra gli altri, di Lautaro, Lukaku, Mkhitaryan e Asllani. I due attaccanti si trovano subito e collezionano almeno due opportunità da gol. Il Lens trova l'episodio favorevole in chiusura di partita con Openda, nel momento migliore dell'Inter. La condizione non è ancora quella ottimale, ma come nel match contro il Monaco alcuni spunti positivi sono emersi, come le ritrovate trame della coppia d'attacco. Da segnalare la buona prova di Lazaro, schierato dall'inizio. Poca intesa tra Dzeko e Correa. Ecco gli highlights della sfida: