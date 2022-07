Allenamento congiunto per Inter e Novara che questo pomeriggio si sono affrontate ad Appiano Gentile. 8 reti per i neroazzurri che hanno sbloccato le marcature in apertura con Barella, poco dopo il raddoppio è firmato da Edin Dzeko ed è il nuovo arrivato Bellanova a fissare il punteggio sul 3-0 all'intervallo.

Nella ripresa, la Lu-La ci impiega 6 minuti ad andare in rete prima del gol degli ospiti firmato da Bortolussi. Seguono un'autorete e il gol del giovane Zanotti, con il test chiuso dalla seconda rete di Lautaro Martinez. 8-1 per la squadra di Inzaghi che dopo il pareggio di sabato scorso contro il Monaco comincerà ora a preparare il prossimo impegno in programma sabato. Alle 18.30 l'Inter scenderà in campo contro il Lens allo stadio Bollaert-Delelis, match che potrete seguire Live sul nostro sito.

