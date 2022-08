Un ko per certi versi pesante per l'Inter di Simone Inzaghi che cede 4-2 al Villarreal nell'ultima amichevole pre stagionale. Gli spagnoli concedono poco all’Inter nel primo tempo e trovano il vantaggio a metà frazione con una perla di esterno piede di Pedraza. Lukaku pareggia di testa su cross di Gosens poco prima che il Villarreal trovi di nuovo il vantaggio con Coquelin che sorpende i nerazzurri dopo un pallone perso malamente da Asllani.

L'Inter impegnata in amichevole Credit Foto Getty Images

Nella ripresa Pedraza sfonda sull'esterno a sinistra e giunge al tiro in area di rigore sorprendendo Handanovic. D'Ambrosio rinima i suoi con un gol di testa su cross di Dimarco, ma per i nerazzurri non sembra serata. Jackson infila ancora la sbilanciata difesa interista e trova il quarto gol che chiude la sfida.

Barella durante Inter-Villarreal Credit Foto Getty Images

Una fase difensiva rivedibile, nonostante la presenza dei titolari tra cui Skriniar, a cui si aggiunge un centrocampo che ha prodotto poco verso la coppia di attacco. Ci si aspettava qualcosa in più essendo l'ultimo test prima del debutto in campionato, ma le amichevoli, si sa, spesso non rappresentano la pura realtà.

Milan Skriniar, Inter Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

INTER-VILLARREAL 2-4

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar (62'D'Ambrosio), De Vrij, Bastoni (54'Dimarco); Dumfries (62'Bellanova), Barella (68'Gagliardini), Asllani, Calhanoglu (54'Mkhitaryan), Gosens (54'Darmian); Lukaku (68'Dzeko), Lautaro (68'Correa).

Villarreal (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol (71'Mandi), Pau Torres (71'Cuenca), Pedraza (61'Estupinan); Coquelin (62'Morales), Capoue, Parejo; Yeremy (61'Chukwueze), Baena (79'Morlanes), Jackson

GOL: 29' Pedraza, 36' Lukaku, 43' Coquelin, 48' Pedraza, 66' D'Ambrosio, 81' Jackson

ASSIST: Gosens, Baena, Dimarco,

La cronaca in 8 momenti chiave

29' - PEDRAZA! SUPER GOL! Cross dalla destra, pallone che si impenna dopo un colpo di testa di Dumfries e diventa buona per PEDRAZA che si coordiana e calcia di esterno al volo verso l'angolo lontano. 0-1 VILLARREAL.

36' - LUKAKU!! PAREGGIO DELL'INTER! Ottimo sevizio di GOSENS dalla sinistra, stacco alto di LUKAKU che mette dentro di testa. Uscita rivedibile di RULLI che si è fatto superare dal pallone.

43' - COQUELIN! TORNA AVANTI IL VILLARREAL. Inter sbilanciata su un pallone perso da Asllani, l'azione si sviluppa e PAREJO allarga sulla destra per BAENA che propone in area per l'inserimento di COQUELIN, l'ex Arsenal tiene basso il pallone e infila HANDANOVIC.

48' - 3-1 VILLARREAL! ANCORA PEDRAZA. L'esterno sfonda sulla sinistra e si porta in posizione di tiro, conclusione potente sul primo palo che piega le mani ad Handanovic.

57' - BAENA! Colpo di testa schiacciato su cui HANDANOVIC para in due tempi. Cross dalla destra perfetto di PINO.

66' - D'AMBROSIO! SEMPRE LUI! La riapre l'Inter con un colpo di testa vincente di D'Ambrosio. Cross dalla sinistra di DIMARCO, posizione limite del difensore nerazzurro.

69' - Pericoloso DE VRIJ di testa in mischia. Palla larga di poco sul secondo palo.

81' - LA CHIUDE IL VILLARREAL. POKER FIRMATO DA JACKSON. Pallone in profondità per la velocità di JACKSON, sul primo tentativo si oppone HANDANOVIC ma il pallone torna al giocatore del Villarreal per il comodo tap in.

Rivivi il Live

