, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri analizza così il momento della squadra: "Siamo stanchi, abbiamo lavorato molto dopo il rientro dall'America. Non ci sono attenuanti: l'unica soluzione è restare attenti per prepararci all'esordio in campionato contro il Sassuolo. La grande differenza con l'Atletico? È una delle squadre più forte in Europa. Da tutte le cose negative bisogna trarre aspetti positivi. Abbiamo una settimana per prepararci soprattutto mentalmente. Il 15 ci sono tre punti in palio e l'atteggiamento sarà sicuramente diverso". Intervistato da Sky Sport dopo il ko contro l'Atletico Madrid in amichevole

Ad

Siamo stanchi, abbiamo lavorato molto dopo il rientro dall'America

Amichevoli LIVE! Roma-Shakhtar 0-0: Dybala dal 1'. Attesa per Wijnaldum 21 MINUTI FA

Recupera qualcuno in vista del Sassuolo?

"Cuadrado ha la gastroenterite. Troveremo un avversario tecnico, dovremo essere molto bravi e con un piglio diverso. Kostic? Lavoro con i giocatori che abbiamo. Possiamo iniziare bene perché le qualità le abbiamo. Dobbiamo essere più cattivi vincendo più contrasti e duelli".

Un giudizio sui nuovi? Arriverà qualcuno?

"Su Morata non posso dire niente perché un giocatore dell'Atletico. Ha fatto bene Bremer e anche Gatti. Poi, concedendo contropiedi agli spagnoli, abbiamo dato pane per i loro denti. Ma bisognava essere più attenti sulle palle inattive. Questa sconfitta ci potrà fare bene".

Le parole di Danilo

"Niente da ridere. Tolta la stanchezza che abbiamo ancora, della tournée americana, 9 ore di fuso, non sono ancora riuscito a dormire bene come anche gli altri. Stiamo lavorando tantissimo, non è scontato. Dobbiamo anche imparare da queste squadre, sono squadre che hanno storia di vincere e competere, noi dobbiamo imparare. Non dobbiamo tenerci addosso il risultato ma dobbiamo migliorare".

Preoccupazione?

"Dobbiamo fare attenzione, nel calcio non basta giocare bene e avere le idee chiare, bisogna essere più cattivi, contendere ogni palla, alla fine siamo la Juventus, abbiamo una storia addosso, una maglia pesante, dobbiamo prenderci questa responsabilità, io per primo. I tifosi si aspettano una stagione migliore".

Allegri: "Ottimo mercato. Pogba? Spero di riaverlo presto"

Amichevoli Juve spenta, Morata la castiga: tripletta nel 4-0 Atletico UN' ORA FA