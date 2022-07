Quattro squadre di Serie A impegnate oggi in amichevole, quattro sconfitte. Atalanta, Bologna, Udinese e Lecce tutte ko per mano di avversarie differenti. Tosti gli impegni inglesi di Dea e dei friulani, male il Bologna a Twente. Lecce invece fermato dal Parma in un incrocio tutto italiano.

Newcastle-Atalanta 1-0

Forse il match più stuzzicante viste le ambizioni in stagione del Newcastle, che già sul finale della passata stagione aveva iniziato a cambiare marcia. La Dea al St.James’ Park cade solo per 1-0. A decidere la gara è un calcio di rigore nel primo tempo messo a segno da Chris Wood.

Formazione iniziale Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Scalvini, Okoli; Zortea, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Udinese-Chelsea 1-3

La squadra di Sottil con il test sulla carta più tosto di tutti. Sono Kante e Sterling nei primi 37 minuti a portare avanti i Blues di Tuchel, ma prima dell’intervallo ad accorciare i conti c’è Deulofeu. Nella ripresa l’Udinese tiene bene anche per via delle rotazioni nel Chelsea, con i Blues che nel finale chiudono i conti con Mount in pieno recupero.

Formazione iniziale Udinese (3-5-2): Silvestri; Benkovic, Bijol, Masina; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu.

Parma-Lecce 1-0

Cade anche il Lecce anche se davanti si trova un Parma pimpante dove la mano di Pecchia pare aver risolto già i tanti problemi della passata stagione per i Ducali. A decidere il match è una rete dell’attaccante romeno Mihaila, in gol dopo 5 minuti della ripresa su assist di Vazquez.

Formazione iniziale Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Calabresi, Dermaku (cap.), Frabotta; Gonzalez, Askildsen, Berisha; Listkowski, Ceesay, Di Mariano

Twente-Bologna 4-1

Sconfitta netta per Bologna nell'amichevole disputata questa sera contro il Twente. A decidere l'incontro sono state le reti di Rots, Brenet, Vlap e Smal, che hanno reso vana la marcatura rossoblù di Soumaoro. 63 minuti in campo per il nuovo acquisto felsineo Andrea Cambiaso.

Formazione iniziale Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Aebischer, Dominguez, Cambiaso; Orsolini, Vignato; Arnautovic. All.: Mihajlovic.

