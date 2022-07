INT - Finisce il primo tempo sul 2-1 in favore del Monaco. Buona reazione dell'Inter nel finale di tempo.

44' - TRAVERSA DI LAUTARO! Cross dalla sinistra tagliato di DIMARCO, LAUTARO ci arriva in spaccata con la suola e coglie la traversa piena.

42' - GAGLIARDINI! LA RIAPRE L'INTER in mischia. Corner di ASLLANI, colpo di testa di D'AMBROSIO su cui riesce a opporsi NUBEL, ma sulla respinta corta arriva per primo GAGLIARDINI che deposita in rete da due passi.

41' - LUKAKU fermato in velocità da una grande chiusura di BADIASHILE. Era diretto in porta l'ex Chelsea.

37' - Punizione da dimenticare di DIMARCO. Esecuzione dalla distanza di molto alta sulla traversa.

33' - Tante attenuanti per la squadra di Inzaghi. La retroguardia sperimentale e la condizione fisica su tutte. Vedremo se nel secondo tempo i cambi modificheranno l'andamento della gara.

30' - 2-0 MONACO! BEN YEDDER buca ancora la difesa interista in velocità e davanti ad Handanovic trova un delizioso pallonetto che si infila in rete.

28' - Si riparte.

25' - Cooling break. Qualche minuto di pausa per i giocatori.

22' - Alza i ritmi l'Inter e sta entrando maggiormente nel vivo del gioco MKHITARYAN.

20' - Tiro centrale di MATAZO che aveva trovato un varco dalla distazna. Para in due tempi Handanovic.

18' - Tanti errori banali dei giocatori dell'Inter. Si vede che il ritmo partita è ancora lontano.

14' - Ancora LAUTARO si rende pericoloso su sviluppi di corner. L'attaccante sbuca sul primo palo senza riuscire a girare verso la porta con precisione.

10' - LAUTARO! Risponde l'Inter con un incursione dell'argentino sui 20 metri chiusa con un mancino pungente terminato di poco sul fondo.

8' - GOL DEL MONACO! Ripartenza veloce di BEN YEDDER che punta l'area e libera davanti al portiere GOLOVIN abile a tenere basso il pallone e fare 1-0.

7' - Prima discesa di GOSENS sulla sinistra. il tedesco scheggia la traversa con un traversone mal calibrato.

4' - PALO DI CAIO ENRIQUE! Passiva la difesa interista con BELLANOVA poco reattivo in area di rigore su una respinta raccolta da Caio Enrique che prova il tiro di potenza dal limite dell'area, colpendo il palo.

2' - VOLLAND! Primo tentativo del match con l'attaccante del Monaco che ha trovato spazio sulla trequarti, calciando centralmente da buona posizione. Blocca Handanovic.

1' - Si comincia!

20.32 - Squadre ora in campo. Tutto pronto per il calcio d'inizio.

20.30 - Si attende ancora l'ingresso in campo delle squadre a Ferrara. Serata molto calda.

20.25 - Simone Inzaghi avrà a disposizione la rosa al completo per la sfida di questa sera. Non convocati solo i giocatori considerati ormai in uscita come Skriniar, Sanchez e Pinamonti.

20.20 - Si gioca allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, calcio d'inizio alle ore 20.30.

20.15 - Le formazioni ufficiali.

Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, D'Ambrosio, Dimarco; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitryan, Gosens; Lukaku, Lautaro.

Monaco (3-4-1-2): Nubel; Badiashile, Maripan, Disasi; Vanderson, Fofana, Matazo, Caio Enrique; Golovin; Volland, Ben Yedder.

20.10 - Un cordiale saluto da Giulio Martina e benvenuti alla diretta di Inter-Monaco, seconda amichevole estiva per la squadra di Simone Inzaghi.

