19' - Il Villarreal non si espone e rientra spesso verso il portiere Rulli. Palleggio che infastidisce il pubblico.

16' - Partita equilibrata a Pescara. Squadre ordinate che non vogliono concedere spazi nella propria metà campo.

Ad

12' - GOSENS! Primo tentativo dell'Inter. Traversone dalla destra di DUMFRIES che trova libero sul secondo palo GOSENS, il tedesco cerca il tiro di prima intenzione ma impatta male e il pallone spiove oltre la traversa.

Serie A Nuovo stadio Inter e Milan: presentata in Comune la bozza avanzata 8 ORE FA

8' - Ritmi controllati in questa fase, serata comunque calda. Il Villarreal mantiene un possesso palla basso.

3' - Tentativo di BAENA che conclude con poca pericolosità sull'esterno della rete.

2' - Pallone velenoso dalla sinistra di GOSENS, blocca RULLI senza problemi.

1' - Si comincia!

20.35 - Squadre in campo all'Adriatico.

20.30 - Tra poco il calcio d'inizio a Pescara. Squadre che devono ancora fare il loro ingresso in campo.

20.25 - Sold out a Pescara

Stadio pieno a Pescara, tanti i tifosi dell'Inter presenti in quest'area. Nerazzurri che debutteranno non distante da qui, a Lecce, alla prima giornata di campionato.

20.20 - Assente Brozovic

Come annunciato nella giornata di ieri, Marcelo Brozovic è out per infortunio. Al suo posto Asllani. Per il resto formazione tipo per Inzaghi, con Skriniar, De Vrij e Bastoni a riformare il terzetto della passata stagione.

20.15 - Formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro.

Villarreal (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Coquelin, Capoue, Parejo; Yeremy, Baena, Jackson

20.10 - LIVE! INTER-VILLARREAL

Un cordiale saluto da Giulio Martina e benvenuti alla diretta di Inter-Villarreal, l'ultima amichevoli pre campionato della squadra di Inzaghi.

Raspadori, non c'è accordo Napoli-Sassuolo: ballano 10 milioni

Calciomercato Inter, nodo De Vrij in attesa di Acerbi. Wijnaldum: Roma "da titulo"? IERI A 07:12