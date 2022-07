Amichevoli

Nel pomeriggio del secondo esordio di Romelu Lukaku, l'Inter vince in maniera agevole sul campo del Lugano con un 4-1 che rispecchia in maniera fedele la differenza qualitativa tra le due squadre. A segno dopo pochissimi minuti D'Ambrosio, imitato poco dopo il quarto d'ora da Lautaro Martinez, quest'ultimo favorito da un liscio "alla Radu” del portiere di casa Saipi. Nella ripresa Correa entra e lascia ampiamente il segno: splendido gol del tris e assist al bacio per la doppietta di Lautaro. Nel finale accorcia Casciato, che segna il gol della bandiera grazie a una dormita collettiva della difesa nerazzurra e di Onana. Una piccola macchia. In campo, durante il corso dei 90 minuti, tutti i nuovi: oltre a Lukaku, anche Bellanova, Asllani, Mkhitaryan e Onana. Con l'ex cagliaritano e soprattutto l'ex empolese particolarmente sugli scudi e l'ex portiere dell'Ajax un po' incerto. L'Inter tornerà in campo sabato sera, a Ferrara, contro il Monaco. Il primo, vero banco di prova del precampionato.

Tabellino

Lugano-Inter 1-4 (primo tempo 0-2)

Lugano (4-3-3): Saipi (46' Osigwe); Durrer (61' Srdic), Valenzuela (46' Stober), Ziegler (46' De Queiroz), Daprelà (46' Mai); Doumbia (46' Mahmoud), Sabbatini (46' Alshikh), Babic (61' Mahou); De Jesus (46' Casciato), Celar (61' Bottani), Haile-Selassie (46' Molino). All. Croci-Torti

Inter (3-5-2): Handanovic (46' Onana); D'Ambrosio (46' Hoti), Fontanarosa (76' Sottini), Darmian (46' Silvestro); Bellanova (46' Lazaro), Asllani (88' Sangalli), Agoumé (88' V. Carboni), Mkhitaryan (46' Correa), Gosens (67' Zanotti); Lukaku (67' Casadei), Lautaro Martinez (76' Salcedo). All. Inzaghi

Arbitro: Luca Piccolo

Gol: 3' D'Ambrosio (I), 16' Lautaro Martinez (I), 61' Correa (I), 72' Lautaro Martinez (I), 82' Casciato (L)

Ammoniti: Durrer

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

3' – GOL DELL'INTER. Pallone messo in mezzo dalla bandierina da Asllani e perfetto stacco aereo di D'Ambrosio, che lascia impietrito Saipi. Inter subito in vantaggio.

7' – Ripartenza a sorpresa degli svizzeri, l'ex romanista Celar calcia da fuori e il suo tiro, deviato, viene schiaffeggiato in angolo da Handanovic.

16' – GOL DELL'INTER. Erroraccio del portiere Saipi, che su un disimpegno all'indietro liscia clamorosamente il pallone "alla Radu": tutto facile per Lautaro, che mette dentro a porta vuota. 0-2.

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez di nuovo in campo insieme in Lugano-Inter Credit Foto Getty Images

23' – Cross da destra di Doumbia, dalla parte opposta arriva di gran carriera Haile-Selassie, che calcia di prima intenzione sfiorando il secondo palo con Handanovic immobile.

29' – Haile-Selassie sbuca sul secondo palo, ma Handanovic si supera con un gran riflesso sul suo colpo di testa. Poi Babic, sempre di testa, sbaglia il tap-in alzando troppo la mira.

61' – GOL DELL'INTER. Strepitosa azione personale di Correa, che fa fuori un avversario con un tunnel e con un diagonale precisissimo infila il pallone sul secondo palo. 0-3.

72' – GOL DELL'INTER. Altro guizzo di Correa, che scappa sulla destra e tocca in area per Lautaro: destro di prima sotto la traversa e gol del poker.

82' - GOL DEL LUGANO. Palla vagante nell'area dell'Inter, la difesa nerazzurra e Onana dormono un po' e Casciato, al volo da pochi passi, mette dentro. 1-4.

Il momento social

Il migliore

Correa. Lancia un bel messaggio a Inzaghi, facendosi trovare prontissimo quando il tecnico lo chiama in causa: gol gioiello, poi assist perfetto per Lautaro Martinez.

Il peggiore

Saipi. La sindrome del retropassaggio colpisce anche lui: il suo liscio da Mai dire Gol spalanca la porta a Lautaro, che non può sbagliare.

